На въезде в Екатеринбург вместо таблички «Город бесов» появился знак «Город храбрых». Так предлагал губернатор

Утром 18 июня на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово появилась табличка «Город храбрых», имитирующая дорожный знак, сообщает E1.ru. Она была вывешена на том же месте под указателем с названием города, где накануне появлялся знак «Город бесов».

Как и табличку «Город бесов», новый знак быстро демонтировали, говорится в ВК-сообществе «Типичный Екатеринбург».

Между тем, по данным Znak.com, таблички «Город храбрых» появились 18 июня и на других въездах в город, в частности, на Тюменском, Новомосковском и Челябинском трактах.

Кто стоит за установкой знаков, неизвестно. Как предупреждали в местной ГИБДД, за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен административный штраф до 10 тысяч рублей.

Выражение «город бесов» по отношению к Екатеринбургу неоднократно употреблял телеведущий Владимир Соловьев, когда рассуждал в своих программах о вокруг строительства храма в сквере в центре города.

17 июня, после появления таблички «Город бесов», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем инстаграме, что было бы лучше повесить на въезде в Екатеринбург табличку с надписью «Город храбрых».