На главу Фонда кино совершено нападение

Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов сообщил, что подвергся нападению возле своего дома.

Тельнов рассказал ТАСС, что нападавшие снимали избиение на камеру телефона. Пострадавший считает, что ограбление не было целью преступников.

Глава Фонда кино собирается обратиться с заявлением в полицию.

Вячеслав Тельнов возглавил Фонд кино в ноябре 2018 года. До этого он был начальником департамента кинематографии Минкульта РФ.