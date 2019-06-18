Конституционный суд запретил властям возвращать заявки о митингах из-за плохо прописанных мер безопасности

Конституционный суд России заявил, что органы власти не могут отказываться рассматривать заявки о проведении митингов под предлогом плохо прописанных в них мер безопасности.

КС рассматривал заявление активиста из Иркутска Валерия Тетерина, которому несколько раз возвращали уведомления об акциях под предлогом, что он не определил «формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи». По мнению активиста, соответствующие требования закона о собраниях содержали неопределенность, которая позволяла властям произвольно оценивать заявки, и поэтому противоречат Конституции.

Суд не признал положения закона неконституционными, однако указал, что ответственность в сфере безопасности мероприятий лежит прежде всего на органах власти, и они не могут перекладывать ее на организаторов. По мнению суда, если предложенные организаторами меры кажутся властям недостаточными, они должны не запрещать акцию, а предложить изменения. «При недостижении согласия… организатор может обратиться в суд», который должен рассмотреть иск «в максимально короткий срок», постановил КС.

Валерию Тетерину 26 лет, он юрист. Как пишет «Сибирь. Реалии», он занимается общественной деятельностью восемь лет. 9 сентября 2018 года он собирался устроить митинг, посвященный проблемам избирательного законодательства, а 7 октября — акцию с требованием смены социально-экономического и политического курса в стране. У Валерия Тетерина инвалидность второй группы; на поездку в Санкт-Петербург на заседание Конституционного суда ему пришлось собирать деньги.