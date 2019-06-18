Госдума приняла закон о приостановке действия договора о ракетах средней и меньшей дальности

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон о о приостановке действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД, заключенного в 1987 году. Однако для того, чтобы приостановить действие этого договора, необходим федеральный закон, который и приняла Госдума 18 июня.

Россия приостановила выполнение договора в ответ на решение США выйти из него. Соединенные Штаты обосновали свое решение тем, что Россия якобы нарушила договор, разработав ракету 9М729. РФ настаивает, что дальность этой ракеты не нарушает условий ДРСМД.