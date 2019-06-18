Чиновник мэрии Москвы ушел в отставку после турнира по FIFA 19. Соревнования стоили 37,5 миллиона рублей, трибуны были пустые

Гендиректор спортивных мероприятий Москвы Александр Полинский покинул занимаемую должность, сообщает РИА Новости. Полинский в беседе с агентством не стал уточнять, с чем связана его отставка.

Дирекция спортивных мероприятий Москвы 15 июня организовала турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. На его организацию, судя по сайту госзакупок, выделили 37,5 миллиона рублей. При этом турнир прошел при пустых трибунах, а стрим в ютьюбе на пике посещаемости посмотрели 136 человек.

18 июня Александр Полинский сообщил Sports.ru, что не знает, в чем смысл проведения турнира за 37,5 миллиона рублей. «У меня была поставлена задача. Мы выполняем госзадание, которое ставит департамент спорта города Москвы. У нас есть госзадание провести мероприятие — мы его проводим», — объяснил Полинский. Он отметил, что провести турнир на арене ЦСКА ему поручил бывший глава департамента спорта Москвы Николай Гуляев.

Полинский отметил, что компания, выступавшая организатором Moscow Cyber Cup, может не получить деньги, если на мероприятии не выступали некоторые заявленные коллективы. «Хотите, я вам самое смешное скажу? Мы же еще ни копейки никому не заплатили», — сказал он.

По оценке главы Федерации киберфутбола России Юрия Сошинского, турнир, подобный Moscow Cyber Cup, можно организовать за пять миллионов рублей. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, в свою очередь, сказал, что названные в СМИ «колоссальные суммы поражают». Он считает, что турнир организовали «недобросовестные подрядчики».