Аэропорт Шереметьево объявил о стабилизации ситуации с выдачей багажа

Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизировалась, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе аэропорта. «У нас все в порядке», — заявили представители Шереметьево.

В начале июня пассажиры, прилетающие в Шереметьево, столкнулись с многочасовыми задержками багажа. Также длинные очереди на сдачу багажа приходилось отстоять и вылетающим из аэропорта, многие рейсы были задержаны.

Источники «Медузы» говорили, что задержки с выдачей багажа в Шереметьево произошли из-за кадровых проблем — из-за сокращения зарплат из аэропорта массово увольняются грузчики. В Шереметьево отрицали, что задержки связаны с нехваткой грузчиков, объясняя произошедшее «изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа».