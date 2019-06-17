Медиамагнат Патрик Драхи покупает аукционный дом Sothebyʼs за 3,7 миллиарда долларов
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Медиамагнат Патрик Драхи — основатель и глава телекоммуникационной корпорации Altice — договорился о покупке аукционного дома Sothebyʼs.
Акции Sothebyʼs планируется выкупить на 61% дороже их рыночной стоимости по состоянию на закрытие торгов в пятницу, 14 июня. Сумма сделки — 3,7 миллиарда долларов.
Если сделка, которую еще предстоит одобрить регуляторам, состоится, то Sothebyʼs спустя более чем 30 лет вновь станет частной компанией.
Sothebyʼs и его основной конкурент - Christieʼs — вместе контролируют около 90% аукционных продаж предметов искусства.
Christieʼs принадлежит холдингу Groupe Artémis Франсуа-Анри Пино.
Sothebyʼs является публичной компанией с 1988 года. Акции аукционного дома торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.