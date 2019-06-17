«Колокольный звон мы сможем слышать из окон кабинетов». У МЧС появится свой храм в Москве

МЧС «возьмет шефство» над строящимся храмом Смоленской иконы Божией Матери в московском районе Фили-Давыдково, сообщил бывший вице-мэр Москвы, депутат Госдумы и куратор строительства православных храмов в столице «200 храмов» Владимир Ресин.

По словам Ресина, храм «станет главной святыней спасателей». Закончить строительство и освятить храм решено к 30-летию МЧС, которое будет отмечаться 27 декабря 2020 года.

«Это замечательно, что в год нашего тридцатилетия у нас появится собственный храм, чей колокольный звон мы сможем слышать из окон кабинетов», — заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, отметив, что спасателей и священнослужителей «связывает общая идея — помощи ближнему».

Храм Смоленской иконы Божией Матери, который строится с 2016 года, и ранее был связан с МЧС, одно из зданий которого расположено на Давыдковской улице Москвы. К нему приписан небольшой деревянный храм святого Георгия Победоносца при МЧС; в 2016 году генералы МЧС подарили храму икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», а год спустя настоятель обсуждал с руководством ведомства духовное окормление бойцов.