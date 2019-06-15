Росстат впервые включил в статистику смертности погибших от военных действий

Росстат включил в свою ежегодную статистику по смертности категорию умерших от «повреждений в результате военных действий», обратило внимание РБК. Эта категория в отчетах ведомства появилась впервые.

За 2018 год, следует из публикации Росстата, в результате военных действий погибли четыре человека.

Россия с сентября 2015 года проводит военную операцию в Сирии. За это время по официальным данным Минобороны там погибли более ста военнослужащих.

По многочисленным свидетельствам, в Сирии также действуют наемники из ЧВК «Вагнер». В феврале 2018 года СМИ писали о крупном боестолкновении между ними и повстанцами, которых поддерживали американские военные. МИД РФ тогда сообщал о гибели в бою четырех граждан России, неофициально говорилось о нескольких десятках погибших.

В мае 2015 года президент РФ Владимир Путин засекретил информацию о погибших военнослужащих «в мирное время в период проведения спецопераций».