Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым поддержку наравне с малым и средним бизнесом

Минэкономразвития предложило распространить некоторые меры господдержки, которыми пользуется малый и средний бизнес, на самозанятых россиян. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В числе предложенных ведомством мер — кредитно-гарантийная поддержка, участие в льготных лизинговых программах и программах обучения, а также доступ для самозанятых к государственным сервисам, предназначенным для предпринимателей.

С 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области действует специальный налоговый режим для самозанятых: они платят от 4% до 6% с дохода. В случае, если власти сочтут эту практику успешной, она будет распространена на всю Россию.

В апреле Минфин предложил не распространять на самозанятых систему контроля и надзора в ближайшие несколько лет.