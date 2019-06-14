Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ», занимавшуюся отловом косаток для в Приморье, сообщает «Интерфакс».

Компанию признали виновной в административном нарушении правил рыболовства. Представители ООО «Океанариум ДВ» уже заявили, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.

Это уже второе судебное постановление по делу о «китовой тюрьме». 7 июня суд оштрафовал на 28,2 миллиона рублей ООО «Белый кит», также занимавшее отловом косаток и белух. Во Фрунзенском суде слушаются аналогичные дела еще двух компаний-отловщиков — ООО «Афалина» и ООО «Сочинский дельфинарий».

За освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выступали многие мировые знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу млекопитающих. Предполагается, что животных вернут в естественную среду этим летом после короткой программы реадаптации.