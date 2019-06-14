Роскомнадзор заблокировал сайт с персональными данными 900 тысяч клиентов трех российских банков 

Роскомнадзор сообщил о блокировке доступа к форуму, на которым были выложены персональные данные 900 тысяч клиентов российских ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

«Незаконное размещение в интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», — заявили в ведомстве.

Об утечке персональных данных 900 тысяч клиентов банков в начале июня сообщил «Коммерсант». Газета написала, что в открытом доступе оказались имена, телефоны, паспорта, адреса проживания и места работы этих людей. Базы датировались как 2013 годом, так и 2018-2019 годами.

В Роскомнадзоре назвали ситуацию «вопиющей».