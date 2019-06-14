Абоненты «Билайна» столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru. Интернет-холдинг и мобильный оператор поспорили из-за стоимости СМС

Абоненты «Вымпелкома» (бренд «Билайн») столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru, в том числе к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», службе доставки Delivery Club и другим, входящим в интернет-холдинг.

«Скорость доступа к сервисам упала в несколько раз, а у ряда клиентов наблюдаются отказы в доступе», — сообщили РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора.

«Все системы и интерфейсы „Билайн“ функционируют в штатном режиме. Деградация сервисов произошла на стороне Mail.Ru Group», — подчеркнули в «Вымпелкоме».

Ранее сообщалось, что Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила для «Билайн» упрощенную маршрутизацию. Если раньше трафик шел по прямому каналу, то теперь, по словам представителей «Билайна», Mail.Ru «отправляет его через Европу». О новых правилах, заявили в пресс-службе мобильного оператора, Mail.Ru их заранее не предупредило.

Причиной отключения упрощенной маршрутизации стал спор интернет-холдинга и мобильного оператора из-за стоимости услуг СМС для клиентов Mail.Ru. Как заявили представители интернет-холдинга, «Билайн» в конце апреля в одностороннем порядке решил в шесть раз повысить стоимость СМС для клиентов Mail.Ru.

В ходе переговоров компромисс найти не удалось, поэтому Mail.Ru «в рамках сокращения издержек» было вынуждено приостановить обслуживание выделенного прямого канала связи с «Билайн».

В Mail.Ru настаивают на том, что «Билайн» заранее уведомили об отключении упрощенной маршрутизации.

У «Билайна» на конец 2018 года было 55,3 миллиона абонентов.

В интернет-холдинг Mail.Ru, помимо прочего, входят одноименная служба электронной почты, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла».