Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляции на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александу Кокорину, а также его брату Кириллу Кокорину и их приятелю Александру Протасовицкому. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Братья Кокорины 8 мая были к году и шести месяцам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам по обвинениям в хулиганстве.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся в СИЗО с октября 2018 года. Так как день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, сразу после перевода в колонию они смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Без УДО Мамаев и Протасовицкий должны выйти на свободу в начале ноября, братья Кокорины — в начале декабря.