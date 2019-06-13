Минфин не захотел вводить минимальные цены на пиво

Замглавы Минфина Илья Трунин назвал нецелесообразным введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, поскольку этот напиток не лицензируют. Как сообщают «Ведомости», об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы по совершенствованию регулирования алкогольного рынка.

Представитель Минфина объяснил, что механизм МРЦ работает, если есть эффективные инструменты администрирования. Для продажи любого другого алкоголя нужна лицензия, которую можно потерять при несоблюдении закона. Представитель ведомства отметил, что окончательного решения о минимальных ценах на пиво пока нет.

С предложением ввести минимальные розничные цены на пиво в 2018 году в Росалкогольрегулирование обратились небольшие пивоваренные компании.

Министерство финансов с 2009 года устанавливает минимальные цены на алкоголь. Эта мера направлена на борьбу с теневым производством.

По состоянию на 2019 год минимальная розничная цена на водку составляет 215 рублей за 0,5 литра, на бренди — 307 рублей за 0,5 литра, на коньяк — 388 рублей за 0,5 литра, на игристые вина — 164 рубля за 0,75 литра.