В Москве в месте сбора участников марша 12 июня заметили первые автобусы полиции

Возле метро «Чистые пруды» в Москве, где в 12 часов начнется марш в поддержку Ивана Голунова, появились первые автобусы полиции и автозаки, сообщают участники марша в фейсбуке.

Как сообщил около 8:30 утра пользователь твиттера Олег Овчаренко, в одном из автобусов находятся примерно 30 сотрудников Росгвардии.

Мэрия Москвы вечером 11 июня отказалась согласовать проведение марша. После этого инициаторы акции заявили, что складывают с себя полномочия инициаторов. «Считаем невозможным призывать вас выходить на нее — поэтому каждый пускай решает сам», — сказал один из инициаторов, журналист Евгений Берг.

Марш в поддержку Ивана Голунова анонсировали 10 июня. Инициаторы шествия предлагали пройти по центральным улицам Москвы от Чистых прудов до здания МВД на Петровке, 38. Участникам предлагали брать с собой газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК, на первых полосах которых вышли статьи о Голунове.

11 июня уголовное дело против Ивана Голунова прекратили, после чего его освободили из-под домашнего ареста.

Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку Ивана Голунова, который пройдет 16 июня на проспекте Сахарова.