Леонида Марантиди, работавшего по заданию «Медузы», отпустили из полиции после акции в Москве

Режиссер Леонид Марантиди, выполнявший на марше в Москве редакционное задание «Медузы», отпущен из отдела полиции. Как сообщил сам Марантиди, на него не стали составлять административный протокол.

В отделе полиции юридическую помощь Марантиди оказывала адвокат «Апологии протеста» Валерия Аршинова.

Всего на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, по данным «ОВД-Инфо», к 17:30 задержали минимум 423 человек.