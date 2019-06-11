ФСИН проверит «Бутырку», где обвиняемые в мошенничестве и убийстве оказались в одной камере

Управление ФСИН по Москве начало проверку СИЗО «Бутырка» из-за того, что предприниматель Владимир Петров, обвиняемый в мошенничестве, содержался в одной камере с обвиняемым в убийстве.

Заключенные оказались в одной камере, поскольку в карточке обвиняемого в убийстве говорилось, что он фигурант дела о мошенничестве. Информация о том, что ранее его судили за убийство, в материалах отсутствовала.

Как сообщил «Коммерсанту» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, закон «О содержании под стражей» запрещает держать в одной камере ранее судимых с теми, кого впервые привлекли к уголовной ответственности.

Правозащитники планируют обратиться в прокуратуру Москвы, подозревая, что такие нарушения могут быть массовыми, а обвиняемых в тяжких преступлениях могут использовать для давления на фигурантов экономических дел.