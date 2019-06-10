В Петербурге на активистов «Весны» составили протоколы за баннер «Путин: сказочный или реальный?» на мосту

В Санкт-Петербурге на активистов оппозиционного движения «Весна» Петра Трофимова и Александру Лобовикову составили административные протоколы в связи с баннером с текстом «Путин: сказочный или реальный?», который они вывесили на мосту во время Петербургского экономического форума.

По данным «Фонтанки», их обвиняют в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Возможное наказание по этой статье — арест до 10 суток или штраф в размере 20-30 тысяч рублей.

Фотографии с акции были опубликованы 7 июня. В «Весне» связали акцию с появившейся практикой привлекать людей по статье о неуважении к власти за слова «сказочный *******» по отношению к президенту Владимиру Путину.

«Мы считаем, что этот закон [о наказании за неуважение к власти] грубо нарушает право граждан на свободу слова и показывает истинное лицо власти», — говорили активисты.