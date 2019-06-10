Пенсионный фонд отказал в выплатах к 9 мая участникам конфликта на острове Даманский. Часть судов встала на их сторону

Ветераны советско-китайского 1969 года обратились в суды шести регионов из-за того, что управления Пенсионного фонда отказывают им в выплатах ко Дню Победы.

Как сообщает «Коммерсант», истцы добивались единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, которую, по их мнению, они должны получить в соответствии с указом президента. Они указывают, что в 1982 году им выдали удостоверения участников Великой Отечественной войны, поэтому могут претендовать на выплаты.

В ПФР просили отклонить иски, поскольку истцы не значатся в президентском указе, а в Великой Отечественной войне не участвовали.

Суды признали часть исков обоснованными, но большинство заявителей оставили без выплат, несмотря на то, что некоторых из них поддерживала прокуратура. В судах не смогли объяснить, почему одинаковые требования истцов удовлетворялись по-разному.