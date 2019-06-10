Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам строгого режима

Бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, получении взяток и легализации денежных средств, полученных в результате преступления.

Суд также назначил ему штраф в размере 160 миллионов рублей. По обвинению в руководстве преступным сообществом Гайзер, не признавший себя виновным, был оправдан. Обвинение просило приговорить его к 21 году лишения свободы.

Другой бывший глава Коми и бывший сенатор Владимиров Торлопов, также проходивший по этому делу, получил 6,5 года колонии общего режима. Бывшего замглавы региона Алексея Чернова приговорили к девяти годам колонии. Другие фигуранты получили сроки от пяти до семи лет колонии.

Дело в отношении руководства Коми было заведено в сентябре 2015 года. В обвинительном заключении утверждается, что преступная группа, в которую входили фигуранты дела, действовала с 2005 по 2015 год и была создана для завладения республиканским имуществом. Они похитили, в частности, акции «Птицефабрики Зеленецкой», причинив ущерб в 3,3 миллиарда рублей.