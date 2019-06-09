Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что обеспокоен задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«У журналистов должна быть возможность призывать власти к ответу, не опасаясь мести», — написал он в твиттере.

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова, автора множества расследований о коррупции, задержали днем 6 июня в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. После задержания к нему применили силу и не дали в положенный срок связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест.