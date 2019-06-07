По делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ задержали еще троих подозреваемых

Следствие задержало еще троих человек в рамках дела об ветерана ГРУ Никиты Белянкина, сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники.

По словам собеседника ТАСС, двоих подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов, еще один сам явился в следственные органы. Сейчас подозреваемых допрашивают следователи.

Официально эта информация пока не подтверждена.