По делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ задержали еще троих подозреваемых
Источник: ТАСС
Требует подтверждения
Следствие задержало еще троих человек в рамках дела об убийстве ветерана ГРУ Никиты Белянкина, сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники.
По словам собеседника ТАСС, двоих подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов, еще один сам явился в следственные органы. Сейчас подозреваемых допрашивают следователи.
Официально эта информация пока не подтверждена.