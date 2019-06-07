Россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы в США, признав виновной в похищении своих детей

Окружной суд города Уичито, штат Канзас, приговорил к семи годам лишения свободы гражданку России Богдану Осипову, признав ее виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей, а также вымогательстве алиментов.

Иск против россиянки подал ее бывший муж и отец детей, военнослужащий Брайан Молби.

По версии следствия, в 2014 году Осипова, имеющая двойное гражданство, вывезла из США в Россию двух детей без согласования с мужем, с которым она начала бракоразводный процесс. Вернувшись в Россию, она родила третьего ребенка.

Американский суд решил, что дети должны жить с отцом. В сентябре 2017 года Осипова вернулась в США, чтобы решить вопрос опеки над детьми, и была арестована по иску бывшего мужа.

Дети Осиповой находятся в России под опекой ее родной тети.

Адвокаты россиянки намерены подать апелляцию на приговор. В генконсульстве России в Хьюстоне назвали приговор Осиповой несправедливым.