Компанию в Приморье оштрафовали на 28 миллионов рублей за отлов косаток

Суд во Владивостоке признал одну из компаний, участвовавших в отлове косаток, которые находятся в , виновной в нарушении правил рыболовства.

По административной статье ООО «Белый кит» было подвергнуто штрафу в размере 28 миллионов 173 тысячи рублей. Представители компании заявили о намерении обжаловать решение.

За освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» ранее выступали многие знаменитости, в том числе Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды решить судьбу млекопитающих; в ведомстве настаивают, что они должны быть отпущены.

В конце мая руководство компании «Афалина» заявило, что отпустит животных только в случае, если фирму лишат права собственности на них. Позже это заявление было дезавуировано, в компании обещали поступить «в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны».