В Калмыкии участковый убил женщину. Ее муж умер на следующий день из-за отсутствия послеоперационной помощи

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства жительницы Калмыкии. В нем подозреваются трое участковых из Элисты.

По версии следствия, один из участковых 30 мая задушил женщину в ходе конфликта, после чего позвал двух своих коллег, с которыми спрятал тело.

Двое из участковых уже задержаны, третий объявлен в розыск.

Позже источник «Интерфакса» сообщил, что супруг убитой женщины умер 31 мая из-за отсутствия необходимого ухода — он был дома после операции и нуждался в посторонней помощи. Перед этим он успел позвонить в полицию и сообщить об исчезновении жены.