Со счетов посольства РФ в Израиле украли 49 миллионов рублей. В хищении обвинили сотрудниц посольства

Следственный комитет России сообщил о завершении уголовного дела о хищении 49 миллионов рублей со счетов посольства России в Израиле.

На сайте СК сообщается, что обвинения в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве предъявили двум сотрудницам посольства Наталии Журавлевой и Анне Сидоровой, а также сотруднице ФГУП «Госзагрансобственность» Ирине Лось.

По версии следствия, обвиняемые в 2012-2014 годах похитили деньги, предоставив руководству посольства поддельные платежные документы. На похищенные деньги они купили недвижимость в московском регионе, которую арестовали в ходе расследования дела.