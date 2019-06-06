СК подтвердил задержание подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича
Источник: Следственный комитет России
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Следственный комитет подтвердил задержание двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенном в 2009 году.
Имена задержанных не называются, это двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Следствие направило ходатайство об аресте подозреваемых.
Шабтай Калманович был известен как владелец Дорогомиловского рынка, а также как организатор гастролей звезд мировой поп-музыки в России. В конце 1980-х Калманович отбыл тюремный срок в Израиле за шпионаж в пользу СССР.