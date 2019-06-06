Прокуратура признала незаконным разный проходной балл для девочек и мальчиков в пермской гимназии

Пермская прокуратура считает нарушением закона разный проходной балл для мальчиков и девочек, который одна из городских гимназий установила для приема в 1 класс, пишет «Коммерсант».

Прокуратура также напомнила, что по закону подобный отбор учеников возможен только начиная с 5 класса.

Надзорный орган считает, что речь идет о нарушении или незаконном ограничении права на образование, за которое по соответствующей статье КоАП предусмотрено наказание вплоть до дисквалификации должностного лица на срок от года до двух лет.

В адрес главы города Дмитрия Самойлова вынесено представление об устранении нарушений законодательства. По данным издания, прокуратура требует наказать не только гимназию и ее директора Татьяну Дьякову, но и руководителя департамента образования Перми Людмилу Серикову.

Пермская гимназия № 4 установила при поступлении в первый класс проходной балл в 65,7 балла для мальчиков и 69,1 балла для девочек. Директор гимназии пояснила, что это необходимо для обеспечения примерно равного количества детей обоих полов. Городская администрация пообещала, что директору будет объявлен выговор за превышение полномочий.

Администрация гимназии объявила, что откажется от балльно-рейтинговой системы при наборе в первые классы, но со следующего учебного года. Результаты набора на учебный год, который начнется в сентябре 2019 года, аннулированы не будут, но гимназия дополнительно наберет 30 учеников в первый класс.

Гимназию № 4 и ее директора в сентябре 2018 года уже штрафовали за незаконное ограничение права на образование из-за того, что две школьницы, пришедшие на уроки с розовыми волосами, были временно отстранены от занятий.