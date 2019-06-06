Московский метрополитен поможет аэропорту Шереметьево с выдачей багажа. Как именно, неизвестно

Аэропорт Шереметьево договорился с московским метрополитеном о привлечении дополнительных сил к решению проблемы с . Об этом сообщает Московская транспортная прокуратура по итогам совещания по этому вопросу.

Компания «Аэрофлот» также готова «оказать содействие в разряжении сложившейся ситуации», отметили в прокуратуре.

Каким образом метро Москвы и «Аэрофлот» помогут решить проблему, не уточняется.

Источники «Медузы» говорили, что задержки с выдачей багажа в Шереметьево произошли из-за кадровых проблем — из-за сокращения зарплат из аэропорта массово увольняются грузчики. В Шереметьево отрицали, что задержки связаны с нехваткой грузчиков.