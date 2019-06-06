Бывший сотрудник больницы в Германии получил второй пожизненный срок. Его признали виновным в убийстве 85 пациентов

Суд в немецком Ольденбурге признал бывшего сотрудника больницы Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его к пожизненному заключению, сообщает Associated Press.

Судья во время оглашения приговора отметил «особенную серьезность преступления», что исключает возможность досрочного освобождения Хегеля после 15 лет заключения, указывает Deutsche Welle.

По версии обвинения, Нильс Хегель совершил убийства в период с 1999-го по 2005 год, когда работал в двух больницах на северо-западе Германии. Он вызывал у пациентов остановку сердца, вводя им определенные препараты, а затем пытался реанимировать.

В своем последнем слове Хегель сказал, что осознал, какие боль и страдания причинил своими «ужасными действиями».

Нильс Хегель уже отбывает пожизненное заключение. К нему его приговорили в 2015 году, признав виновным в убийстве шести человек.

Первый приговор Хегелю вынесли в 2008 году, признав виновным в двух убийствах, тогда он получил семь с половиной лет лишения свободы. Преступления раскрыли случайно — один из коллег увидел, как Хегель вводит пациенту сильнодействующий препарат.