В Тульской области открыли завод по выпуску китайских автомобилей Haval. В 2018 году в России продали 3213 таких машин

Китайский автоконцерн Great Wall открыл автозавод в Тульской области, на котором будут выпускать автомобили под брендом Haval.

Сразу после открытия на заводе будут производить кроссовер F7, в дальнейшем к нему добавятся внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x.

Производство на заводе организовано по полному циклу. Мощность автозавода — до 80 000 автомобилей в год, в дальнейшем она будет увеличена до 150 тысяч.

В 2018 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 3213 автомобилей Haval, марка занимала 0,2% рынка.

Соглашение о строительстве завода компания Great Wall Motor и правительство Тульской области подписали в мае 2014 года. Китайская сторона вложила в предприятие около полумиллиарда долларов и планирует проинвестировать еще 20 миллиардов рублей.