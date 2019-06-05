В России впервые за почти два года зафиксирован рост стоимости мобильной связи, пишет «Коммерсант».

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц, говорится в отчете Content Review, с которым ознакомилось издание. Предыдущий раз цены на мобильную связь росли в октябре 2016 года — августе 2017 года.

Росстат, отмечает издание, зафиксировал еще более активный рост цен на мобильную связь — с 270,2 до 341,1 рубля.

На рост цен, считает руководитель Content Review Сергей Половников, повлияли , прекращение ценовых войн операторов в регионах, отмена внутрисетевого роуминга, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, которые снижают выручку.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») с выводами отчета Content Review не согласились, заявив, что на фоне повышения НДС наоборот активнее продвигают безлимитные тарифы и снижают цену на них. В «Мегафоне» повышение цен признали, подчеркнув при этом, что сотовая связь в России по-прежнему остается одной из самых дешевых в мире. В МТС и Tele2 от комментариев воздержались.

Перед введением новой ставки НДС тарифы, как сообщалось, повысили интернет-провайдеры, в том числе в Москве. Кроме увеличения ставки НДС причиной роста цен также назывались требования «пакета Яровой», который обязывает операторов связи и провайдеров полгода хранить все данные своих пользователей. Затраты на создание систем хранения таких данных провайдеры оценивали в несколько триллионов рублей.