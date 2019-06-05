Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за просрочки кредита, выданного Каракасу

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое Венесуэла в 2016 году предоставила в качестве залога по кредиту в 750 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Кредит предполагалось погасить в 2021 году. Однако Каракас, рассказали собеседники агентства, перестал выплачивать проценты и немецкий банк решил досрочно расторгнуть соглашение. Получить комментарии официальных представителей Центробанка Венесуэлы и Deutsche Bank агентству пока не удалось.

В свою очередь представители Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, сообщили Bloomberg, что обратились в Deutsche Bank с просьбой перевести 120 миллионов долларов на счета, к которым нет доступа у администрации Николаса Мадуро. Речь, по их словам, идет о разнице в стоимости венесуэльского золота на момент размещения его в банке в качестве залога и текущем уровне цен на этот металл.

Хуан Гуайдо — лидер оппозиционного парламента Венесуэлы — в марте объявил себя исполняющим обязанности президента. Ряд стран, в том числе США, признали Гуайдо законным президентом и пообещали предоставить ему доступ к счетам Венесуэлы в своих банках. Некоторые другие страны, включая Россию, признают законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.