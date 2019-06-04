Возбуждено дело о покушении на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска. Нападавший ранее пытался уплыть на плоту в Японию

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении 31-летнего жителя города Холмск, напавшего с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска.

Как сообщалось ранее, 3 июня один из посетителей ранил в фойе городской администрации сотрудника департамента землепользования, проходившего мимо. Злоумышленник нанес служащему топором не менее пяти рубленых ран в области головы и туловища. По некоторым данным, он совершил нападение после того, как ему отказали во встрече с мэром города.

Нападавшего задержали. Сотрудник мэрии госпитализирован. Мотивы преступления пока не установлены.

Источник ТАСС в силовых структурах региона рассказал, что подозреваемый в нападении ранее привлекался к административной ответственности за нарушение пограничного режима. В 2018 году он соорудил плот, на котором попытался уплыть в Японию. Пограничники задержали его в районе села Правда в двух милях от берега и выписали штраф.