В Госдуму прислали письмо с угрозой взрывов в управлении полиции Москвы и в «Останкино»

В аппарат Госдумы по электронной почте поступило письмо с угрозой взрывов в нескольких зданиях Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Отправитель письма предупредил о минировании здания московской полиции на Петровке, 38, телецентра «Останкино», здания МИА «Россия сегодня» и приемных ЛДПР и КПРФ.

Полиция начала проверку по всем указанным в письме адресам. Здания эвакуированы.

Сообщения о минировании зданий в Москве поступают регулярно с начала 2019 года. Ни в одном из случаев настоящих взрывных устройств обнаружено не было.