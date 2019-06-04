Тарантино экранизирует комикс по мотивам «Джанго освобожденного»

Квентин Тарантино займется киноадаптацией комикса «Джанго/Зорро», сообщает издание Collider со ссылкой на анонимные источники.

Комикс был создан режиссером в сотрудничестве компанией Dynamite Entertainment and DC Comics по следам его собственного фильма 2012 года «Джанго освобожденный» с Джейми Фоксом в главной роли. История комикса разворачивалась через несколько лет после событий фильма.

К работе над проектом Тарантино привлек американского комика Джеррода Кармайкла. Пока до конца непонятно, снимет ли режиссер фильм сам или только ограничится написанием сценария и продюсированием картины.

За сценарий фильма «Джанго освобожденный» Квентин Тарантино был удостоен «Оскара», «Золотого глобуса» и премии BAFTA.