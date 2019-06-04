Отец спецназовца, убитого в Подмосковье, сообщил о задержании первого подозреваемого

Один из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина задержан, сообщает РБК со ссылкой на отца погибшего Алексея Белянкина.

О задержании подозреваемого отцу спецназовца сообщили представители СК, работавшие на месте убийства. «Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие», — рассказал Белянкин. Большинство подозреваемых, по его словам, уехали в Армению.

В Следственном комитете отказались комментировать эту информацию. ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что подозреваемый пока не задержан.

Никита Белянкин ранее служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Его убили 1 июня в подмосковном Путилково. По словам очевидцев, он вступился за двух людей, которых избивали около десяти человек. В ходе конфликта Белянкина ударили ножом в сердце.