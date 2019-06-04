На участника протестной акции в Екатеринбурге завели уголовное дело об оскорблении полицейского

Житель Екатеринбурга Станислав Мельниченко, участвовавший в против строительства храма в центральном сквере города, стал фигурантом уголовного дела об . Об этом сообщает организация «Апология протеста», предоставившая подозреваемому адвоката.

По версии следствия, Мельниченко «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес полицейского. Пострадавшим в деле значится старший специалист отделения по связям по СМИ управления МВД по Екатеринбургу майор Евгений Крюков.

Ранее Мельниченко уже был оштрафован по административной статье на 12 тысяч рублей за участие в акции протеста в сквере. С него взята подписка о невыезде.