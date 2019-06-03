В Ноябрьске завели уголовное дело об убийстве двух полицейских и жены одного из них

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел двух полицейских и супруги одного из них в городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным следствия, один из полицейских 1985 года рождения был найден с огнестрельным ранением груди утром 3 июня в салоне автомобиля, припаркованного за зданием городской котельной. Тело второго участкового с ранением головы нашли в опорном пункте полиции, а убитую супругу участкового — в квартире.

Издание «Ноябрьск 24» сообщает, что погибших оперуполномоченных зовут Владимир Анчугов и Андрей Мучаев.

Следователи полагают, что серия убийств могла произойти на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного с их служебной деятельностью. По неподтвержденным данным, Мучаев застрелил Анчугова и свою жену, когда узнал, что она ему изменяла с коллегой, а затем покончил с собой.