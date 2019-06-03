Картину Петрова-Водкина продали за 11,7 миллиона долларов. Это рекорд аукционной цены для его работ

Работа Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продана на аукционе Christieʼs в Лондоне за 9,3 миллиона фунтов стерлингов (11,7 миллиона долларов).

Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA

Картина была продана со значительным превышением эстимейта. До начала торгов за «Натюрморт с сиренью» планировали выручить не более 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Это рекордная аукционная цена для картин Петрова-Водкина. Предыдущий рекорд, как писал Forbes, был установлен в мае 2012 года на аукционе MacDougallʼs, когда работу Петрова-Водкина «Натюрморт. Яблоки и яйца» 1921 года продали за 2,3 миллиона фунтов.

В аукционном доме Christieʼs имя нового владельца «Натюрморта с сиренью» традиционно не раскрывают.

Кузьма Петров-Водкин написал «Натюрморт с сиренью» в 1928 году. Работа участвовала в экспозиции советского павильона на Венецианской биеннале 1932 года. После этого натюрморт подарили итальянскому искусствоведу и издателю Джованни Шейвиллеру, наследники которого и выставили картину на торги, сообщали ранее в аукционном доме Christieʼs.