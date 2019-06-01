В Адыгее вагон поезда загорелся после столкновения с бензовозом. Трое госпитализированы

В Адыгее бензовоз с дизельным топливом столкнулся на железнодорожном переезде с поездом № 346, следовавшим из Адлера в Нижневартовск, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В СК на транспорте сообщили, что водитель не уступил поезду проезд. Из-за столкновения топливо в бензовозе воспламенилось, машина загорелась и огонь перекинулся на один из вагонов и локомотив поезда. 189 пассажиров эвакуировали и перевезли на автобусах в Краснодар.

Машинист поезда и его помощник получили травмы различной степени тяжести, сообщили на железной дороге. 13 пассажиров на вокзале в Краснодаре обратились за помощью к медикам (из-за ссадин) или психологам. Источник «Интерфакса» уточняет, что помощь врачей понадобилась шести пассажирам.

В больницы Краснодара госпитализировали троих, в том числе машиниста и водителя грузовика.