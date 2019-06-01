Итальянский банк «Интеза» пожаловался на предвзятость судов Краснодара. Ранее автоконцерны обвинили суды в мошенничестве

Банк « » обратился в Верховный суд и Следственный комитет РФ с жалобой на судей Краснодарского края, сообщает РБК со ссылкой на текст обращения и представителей банка.

Банк указал на признаки необъективности и предвзятости судей при рассмотрении споров банка с недобросовестными контрагентами. У банка возникли «сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона», сказано в обращении.

Действия судей, говорят в «Интезе», приводят к тому, что банк вынужден повышать ставки кредитования и сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям.

В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались российским властям на судей Краснодарского края из-за мошеннической, по их мнению, схемы взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.