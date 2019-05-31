Суд отправил на принудительное лечение курсанта, обвиняемого в подготовке к теракту. Он нарисовал план захвата казармы

Московский окружной военный суд отправил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в терроризме. Суд освободил его от уголовного преследования.

Как сообщает «МБХ Медиа», судья заявил, что Осипов «желал самоутвердиться в роли массового убийцы», для чего подготовил план поджога и массового убийства военнослужащих академии имени Можайского.

Отправить курсанта на лечение в психиатрическую клинику просила прокуратура. В 2018 году у Осипова обнаружили полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении. По версии гособвинения, курсант не осознавал последствия своих поступков.

Следствие обвиняло курсанта Вадима Осипова в покушении на совершение теракта и содействии террористической деятельности. Осипова задержали в апреле 2017 года после того, как у него нашли нарисованный от руки план захвата казармы.