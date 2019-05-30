В Будапеште затонула лодка с корейскими туристами. Семь человек погибли, более 20 пропали без вести

В Будапеште вечером 29 мая затонула прогулочная лодка, в которой находились более 30 туристов из Южной Кореи.

21 человек числится пропавшим. Подтверждена гибель семи человек. Еще семь человек удалось спасти, они находятся в больнице.

Лодка затонула после того, как в нее врезалось другое судно. В момент столкновения она стояла на якоре неподалеку от моста Маргит через Дунай. Столкновение произошло во время сильного дождя.