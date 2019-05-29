Власти Москвы назвали человеческий фактор причиной аварии на Солнцевской линии метро. Из-за нее тысяча человек находилась в тоннеле два часа
Источник: Говорит Москва
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Причиной ЧП, приведшего к остановке трех поездов в тоннеле на Солнцевской линии Московского метро, являются действия сотрудников метрополитена. Об этом заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
«У новых станций метро огромный запас прочности и провозной способности, потому что станции строятся во многом на перспективу. Как всегда есть человеческий фактор. Во многом причина первого случая вот эта», — сказал он.