Власти Москвы назвали человеческий фактор причиной аварии на Солнцевской линии метро. Из-за нее тысяча человек находилась в тоннеле два часа

Причиной ЧП, приведшего к в тоннеле на Солнцевской линии Московского метро, являются действия сотрудников метрополитена. Об этом заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«У новых станций метро огромный запас прочности и провозной способности, потому что станции строятся во многом на перспективу. Как всегда есть человеческий фактор. Во многом причина первого случая вот эта», — сказал он.