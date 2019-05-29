Суд в Екатеринбурге вынес первый штраф за участие в акции против строительства храма

В Екатеринбурге суд вынес первый штраф участнику против строительства храма святой Екатерины на месте сквера.

Местный житель Станислав Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения мероприятия участником). Сам он утверждает, что в акции не участвовал, а просто находился рядом.

К 17 мая в Екатеринбурге были вынесены десятки приговоров по более тяжелым статьям КоАП: под арест были отправлены более 30 человек. Позже большинству из них снизили сроки ареста.