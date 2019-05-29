Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к двум с половиной годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества

В Москве суд приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 года колонии по делу о создании экстремистского сообщества.

По версии следствия, к созданию экстремистского сообщества Милосердова привлек лидер запрещенного в России Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов (Поткин), который сам был осужден в том числе по аналогичному обвинению.

Организовать это сообщество Поткина якобы попросил казахстанский опальный бизнесмен Мухтар Аблязов с целью изменения конституционного строя Казахстана.

Милосердов не признавал себя виновным. Как пишет «Интерфакс», он связывал свое преследование с отказом дать показания в отношении Поткина. «Мемориал» признал его политзаключенным.