Нил Ушаков подал в отставку с поста мэра Риги. Он станет депутатом Европарламента
Источник: Delfi
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Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, отстраненный от должности мэра Риги, официально подал в отставку, сообщает Delfi.
Ранее политик был избран в Европарламент по списку своей партии.
Ушаков возглавлял Рижскую думу с 2009 года. Его отстранили от должности в апреле 2019 года из-за подозрений в причастности к делу о взятках в муниципальной транспортной компании Rīgas Satiksme.