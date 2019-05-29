Нил Ушаков подал в отставку с поста мэра Риги. Он станет депутатом Европарламента

Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, отстраненный от должности мэра Риги, официально подал в отставку, сообщает Delfi.

Ранее политик был избран в Европарламент по списку своей партии.

Ушаков возглавлял Рижскую думу с 2009 года. Его отстранили от должности в апреле 2019 года из-за подозрений в причастности к делу о взятках в муниципальной транспортной компании Rīgas Satiksme.