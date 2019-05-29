Доллар и евро на Московской бирже подорожали более чем на 50 копеек

На торгах на Московской бирже 29 мая курс рубля значительно снизился. Так, доллар, по состоянию на 17:11, доллар торговался по 65,32 рубля, подорожав с открытия торгов на 60 копеек. За евро давали 72,80 рубля (+56 копеек).

Снижение курса рубля происходит на фоне дешевеющей нефти. Так, нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне торгуется по 69,13 доллара за баррель, подешевев с момента открытия торгов на 1,4%.

Аналитики «БКС брокера», пишут «Ведомости», связывают ослабление российской валюты с тем, что инвесторы опасаются ужесточения торговых войн между Китаем и США и выходят из рисковых активов.